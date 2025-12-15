Muere conductora tras chocar en avenida Los Astros

Una mujer murió en un accidente automovilístico en la avenida Los Astros y Del Campo en Monterrey. La conductora perdió el control del vehículo

Una mujer perdió la vida luego de sufrir un accidente automovilístico sobre la avenida Los Astros, cruce con Del Campo, en el barrio de Santa Isabel, colonia Solidaridad, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un vehículo color gris habría perdido el control del volante, y debido al impacto quedó sin vida al interior de la unidad.

En el mismo percance, el copiloto resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario para su atención médica.

Testigos de la zona señalaron que el automóvil no circulaba a exceso de velocidad, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron el área, mientras se esperaba la llegada de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la mujer, de aproximadamente 30 años de edad.