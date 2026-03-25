Muere conductor tras un presunto infarto en parque industrial

Conductor de camión de carga sufre un presunto infarto que provoca que pierda el control de la unidad y termine estrellándose contra una luminaria, en Guadalupe

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Luego de sufrir un infarto, un chofer de 60 años evitó impactase contra una caseta de vigilancia y murió al estrellar el tractor contra una luminaria.

El accidente ocurrió en el interior de un parque industrial ubicado sobre la avenida Orión, en el municipio de Guadalupe.

El lugar que alberga una serie de empresas se localiza frente al Parque industrial Kalos a 400 metros de la avenida Benito Juárez o carretera a Reynosa.

Se reveló que el chofer conducía su unidad de carga hacia el portón de salida de ese lugar.

Presuntamente a unos 100 metros de llegar, el operador sufrió un infarto y provocó que la pesada unidad se proyectara hacia la izquierda.

Sin control el tractor se dirigía directo a la caseta de vigilancia donde había dos guardias de seguridad.

En sus últimos momentos, según trascendió, el chofer viró el volante y la pesada unidad se estrelló contra una luminaria a tres metros de la caseta de vigilancia.

Tras el percance los guardias que estaban en la caseta salieron a prestarle ayuda y dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, los paramédicos le prestaron los primeros auxilios, pero este ya no reaccionó.

Unidades de la Policía Ministerial se desplazaron hasta el lugar para iniciar las pesquisas en torno a los hechos.