Muere conductor tras huir de filtro antialcohol de San Nicolás

El automovilista chocó contra un autobús y una luminaria en la Carretera a Laredo, en Escobedo, luego de una persecución policial

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Tras huir a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad de un filtro antialcohol en San Nicolás, el conductor de un automóvil murió al estrellarse contra un camión de pasajeros y una luminaria sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo.

El fatal percance ocurrió en el sentido de la circulación norte, a las 6:30 de la mañana del domingo, frente al Tecno Park.

Trascendió que dos patrullas de la policía nicolaita trataban de darle alcance al automovilista -que iba en un Nissan Sentra- luego de que ignorara la indicación de detenerse en un retén.

La persecución terminó ya en territorio escobedense, cuando el infractor se estrelló contra la parte trasera de un autobús de la empresa Futura para luego proyectarse contra un poste de alumbrado público.

Por los impactos el vehículo particular quedó destrozado del área frontal y el costado izquierdo, perdiendo la vida el conductor en el sitio.

En el camión viajaban dos empleados de la línea y cuatro pasajeros, todos resultando ilesos.

La víctima mortal, segúntrascendió, tendría entre 25 y 30 años de edad y vestía pantalón de mezclilla, playera tipo polo en color negro y botas vaqueras cafés.

De forma extraoficial se dijo que el filtro antialcohol estaba instalado en la avenida Universidad, y desde ese punto elementos de Tránsito de San Nicolás emprendieron la persecución adentrándose en la jurisdicción de Escobedo.

La zona fue acordonada como parte de las investigaciones, quedando en el sitio las dos patrullas nicolaitas.

Para rendir su declaración el chófer del camión fue detenido.

Aunque trascendió que junto con la víctima mortal viajaban otras tres personas que se dieron a la fuga tras el accidente, esa versión no fue confirmada en el lugar.