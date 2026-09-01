Muere conductor tras estrellarse contra poste de panorámico

El percance ocurrió a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas, donde el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

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Un hombre perdió la vida luego de estrellar el vehículo que conducía contra el poste de un anuncio panorámico, sobre la avenida Morones Prieto, en Guadalupe.

El accidente ocurrió en el cruce de Morones Prieto y Lázaro Cárdenas, donde el conductor, quien aún no ha sido identificado oficialmente, viajaba a bordo de un automóvil Kia color gris oscuro.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba a exceso de velocidad cuando el conductor habría perdido el control, para posteriormente salir de su trayectoria e impactarse contra el poste de un anuncio panorámico.

Tras el fuerte impacto, el hombre quedó sin vida al interior de la unidad.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito de Guadalupe, quienes realizaron las labores correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias para determinar las causas exactas del accidente y realizar el levantamiento del cuerpo.