Muere conductor tras estrellar camioneta contra señalamiento

La víctima se desplazaba a bordo de una camioneta gris cuando,perdió el control de la unidad y terminó estrellándose, sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo

Un hombre perdió la vida durante los primeros minutos de este lunes, luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre la Carretera a Laredo, en el municipio de General Escobedo, donde la camioneta que conducía terminó impactada contra un señalamiento metálico tipo bandera.

El percance fue reportado alrededor de las 00:30 horas, en un tramo cercano al Campo Policial Número 1, donde automovilistas que transitaban por la zona observaron la unidad siniestrada y dieron aviso a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplazaba a bordo de una camioneta gris cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose de manera frontal contra la estructura metálica colocada a un costado de la carpeta asfáltica.

El fuerte impacto dejó severos daños en la parte frontal del vehículo, mientras que el conductor quedó inconsciente al interior de la camioneta.

Paramédicos acudieron al lugar luego del reporte de emergencia; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas en el choque.

De manera preliminar, no se descarta que las condiciones del camino o una posible pérdida de control hayan influido en el accidente, aunque serán las investigaciones periciales las que determinen con precisión cómo ocurrió el hecho.

Elementos ministeriales y personal de Servicios Periciales arribaron posteriormente al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.