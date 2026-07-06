Muere conductor tras choque múltiple en Periférico de Cadereyta

En el percance participaron una camioneta Toyota Tundra color gris oscuro con placas de Texas, un automóvil Ford Focus gris claro y un tractocamión

Una familia que viajaba con destino al municipio de Galeana logró salvarse luego de verse involucrada en un aparatoso accidente de carretera en el que un automovilista perdió la vida, sobre el kilómetro 90 del Anillo Periférico, en el municipio de Cadereyta.

En el percance participaron una camioneta Toyota Tundra color gris oscuro con placas de Texas, un automóvil Ford Focus gris claro y un tractocamión de la empresa Barceló Transportes.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto la camioneta como el automóvil compacto circulaban de norte a sur con dirección a Galeana, mientras que el tractocamión se desplazaba en sentido contrario, rumbo a Monterrey. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó que las unidades perdieran el control y se registrara el fuerte impacto.

El conductor del Ford Focus, identificado como Daniel Mendoza Hernández, de 35 años, murió en el lugar al quedar prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo, cuya parte frontal quedó completamente destruida y recargada sobre el barandal de contención. La víctima vestía una playera color celeste y pantalón de mezclilla azul.

La camioneta Toyota Tundra terminó atravesada sobre los carriles de circulación con severos daños en el costado del conductor y el parabrisas destrozado.

En la unidad viajaba una familia integrada por Milton Casas, de 53 años; Francisca Charles, de 45; Natalia Alejandro Charles, de 20 años, y las hermanas Esmeralda Alejandro Charles y Angélica Rubí Alejandro Charles, ambas de 12 años.

Las dos menores y Francisca Charles fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas de urgencia en una ambulancia del municipio de Cadereyta al Hospital General de Zona No. 14 del IMSS, mientras que el resto de los ocupantes fue valorado en el lugar.

Por su parte, el operador del tractocamión, quien no fue identificado oficialmente, resultó ileso y no requirió traslado a un hospital.

La magnitud del accidente movilizó al menos diez unidades de corporaciones de seguridad y auxilio, entre ellas Protección Civil de Cadereyta, Santiago, Allende y del Estado, además de elementos de la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y personal de Movilidad y Tránsito de Cadereyta.

Horas después, peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias en la escena, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo de la víctima para la práctica de la autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer el móvil del accidente y determinar las causas que originaron el fatal choque.