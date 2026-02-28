Muere conductor tras choque en avenida Ruiz Cortines

Dos automóviles que circulaban por la zona colisionaron de manera lateral por un presunto cerrón realizado por un tráiler

Un conductor perdió la vida durante la madrugada de este viernes, luego de un aparatoso choque entre dos vehículos ocurrido sobre avenida Ruiz Cortines, a la altura del cruce con Churubusco, en la colonia Coyoacán, en el municipio de Monterrey.

El accidente se registró alrededor de las 00:57 horas, cuando dos automóviles que circulaban por la zona colisionaron de manera lateral, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Al arribo de paramédicos, el conductor de un Kia Forte color blanco fue localizado sin signos vitales dentro del vehículo.

La víctima, un hombre de entre 45 y 50 años, presentaba lesiones de gravedad derivadas del impacto. Vestía camisa de vestir blanca con rayas y pantalón de mezclilla azul.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el accidente habría sido provocado por un presunto cerrón realizado por un tráiler, lo que ocasionó que uno de los automóviles perdiera el control, se desviara bruscamente y terminara impactándose de forma lateral contra el otro vehículo involucrado.

El segundo automóvil participante fue un Ford Fusion color gris, cuyo conductor, identificado como Alejandro, de 23 años, resultó sin lesiones de consideración y permaneció en el sitio para rendir su declaración ante las autoridades.

Tras el impacto, la vialidad en Ruiz Cortines fue parcialmente cerrada durante varios minutos, mientras se realizaban las labores de auxilio y se aseguraba la zona para evitar nuevos percances.

Elementos de la Policía municipal quedaron a cargo del resguardo del área y a la espera del arribo de personal pericial para llevar a cabo las diligencias correspondientes relacionadas con el fallecimiento del conductor, así como el levantamiento del cuerpo.

En el sitio también se contó con la presencia de rescatistas y paramédicos, quienes confirmaron el deceso y brindaron apoyo a los involucrados, conforme a la información proporcionada por Protección Civil de Monterrey.