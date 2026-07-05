Muere conductor tras choque con tráiler en Allende

Un conductor murió tras impactarse su camioneta contra la plataforma de un tráiler estacionado en Allende. Autoridades acordonaron el área

El conductor de una camioneta perdio la vida en un accidente vial en Allende cuando la camioneta en la que viajaba se impacta en la plataforma estacionada de un tráiler.

El accidente se registró durante la mañana del sábado en la zona industrial a metros de la estación de gasolinera llamada Valero por la carretera, Allende, Cadereyta.

En el lugar una camioneta Pick Up en color negra circulaba presuntamente acceso y velocidad perdió el control y se proyectó contra una plataforma de tráiler estacionada en un lateral de la vialidad.

Fue tan fuerte el impacto que parte de la plataforma ingresó a la cabina de la camioneta, golpeando al ocupante del vehículo.

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar donde se registró el accidente sin embargo ya no contaba con signo de vida.

Las autoridades de seguridad y vialidad de Allende acordonaron el perímetro en espera de la llegada de elementos peritos de la fiscalía en materia de vialidad.

La identidad del ocupante de la camioneta no se reveló pues esperaban la llegada de agentes ministeriales y del servicio médico forense y peritos para recabar indicios.