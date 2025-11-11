Muere conductor tras chocar contra camión urbano en San Nicolás

Debido al fuerte impacto, el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar. En el camión, además del operador, viajaban aproximadamente 10 pasajeros

Un hombre perdió la vida en un aparatoso choque contra un camión de pasajeros en San Nicolás.

El percance vial se registró al mediodía de este lunes sobre la avenida Rómulo Garza y la calle Peña Guerra.

Según información de las autoridades, el conductor de una camioneta Dodge RAM tipo pick-up circulaba por los carriles de poniente a oriente cuando brinca el camellón y se impacta contra el frente de un camión de la ruta 217.

Debido al fuerte impacto, el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar. En el camión, además del operador, viajaban aproximadamente 10 pasajeros, pero no se reportaron lesionados.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de San Nicolás, así como paramédicos para brindar los primeros auxilios, pero solo confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Movilidad de San Nicolás acordonaron la zona a espera del arribo de personal de servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El percance está generando intensa carga vehicular en la zona debido a que dos carriles fueron cerrados a la circulación y solo hay uno libre, por lo que se hace un llamado a extremar precauciones o tomar vías alternas.