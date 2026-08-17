Muere conductor tras caer con su auto a canalón en Escobedo

Los rescatistas trabajaron en la eliminación de riesgos alrededor del automóvil para permitir el ingreso de las autoridades encargadas de procesar el lugar

Un hombre perdió la vida después de que el automóvil que conducía cayera a un canalón y terminara volcado durante la madrugada de este domingo en el municipio de Escobedo.

El accidente se registró alrededor de las 04:40 horas en el cruce de San Benito de Aniane y San Pedro de Alcántara, en la colonia Praderas de San Francisco Segundo Sector.

Automóvil queda volcado dentro del canalón

Al arribar, los cuerpos de emergencia localizaron un Chevrolet Spark volcado en el interior del canalón, por lo que comenzaron las maniobras para aproximarse al vehículo y revisar a su ocupante.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue descrita inicialmente como un hombre de entre 35 y 40 años. Su identidad no había sido establecida al momento de concluir las labores de emergencia.

Investigan las causas del accidente

Los rescatistas trabajaron en la eliminación de riesgos alrededor del automóvil para permitir el ingreso de las autoridades encargadas de procesar el lugar.

El área permaneció resguardada mientras se realizaban las diligencias para recuperar el cuerpo y determinar las circunstancias en las que el vehículo salió del camino y cayó al canalón.