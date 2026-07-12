Muere conductor mientras cambiaba llanta en Escobedo

Un conductor de aplicación falleció mientras cambiaba un neumático en Escobedo. Autoridades realizan las investigaciones para determinar la causa

Durante la mañana de este sábado, un hombre perdió la vida mientras cambiaba un neumático de su vehículo en el municipio de Escobedo.

Se trata de un conductor de aplicación quien hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

El deceso se registró sobre el boulevard José López Portillo a la altura del Parque Industrial Tecnocentro, donde arribaron elementos de seguridad para resguardar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor detectó alguna anomalía en su automóvil y es cuando decide detener el viaje en curso y comenzar a cambiar la llanta. Sin embargo, la pasajera se percató que el hombre se desvaneció y dio aviso a los cuerpos de auxilio.

Hasta el momento no se han determinado las causas de este fallecimiento.

Al sitio también arribaron elementos de Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.