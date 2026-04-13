Muere conductor atropellado por tráiler en la Carretera Nacional

El hombre salió proyectado aproximadamente dos metros de distancia, y la puerta de su automóvil quedó destruida, evidenciando la magnitud del impacto

Tras orillar su vehículo y descender en la Carretera Nacional, un hombre murió atropellado por un camión de carga en el municipio de Santiago.

La víctima detuvo la marcha de su unidad, un Chevrolet Corsa, frente a un negocio de venta de tierra para plantas.

De acuerdo con la indagatoria inicial, bajó repentinamente y sin precaución siendo así embestido por un vehículo de carga que habría llevado exceso de velocidad y no alcanzó a frenar.

El hombre salió proyectado aproximadamente dos metros de distancia, y la puerta de su automóvil quedó destruida, evidenciando la magnitud del impacto.

Al arribo de Protección Civil de Santiago, el conductor ya no contaba con signos vitales.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 254, en el sentido de la circulación rumbo a Monterrey, a la altura de la colonia Quinta San Jorge.

En el lugar la víctima no fue identificada, pero trascendió que tendría entre 45 y 50 años de edad, y vestía un pantalón de mezclilla gris, así como una camisa de manga corta azul con blanco.

Se informó además que el camión era propiedad de la empresa Toreo Motors.

Al sitio arribaron además elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como Protección Civil de Nuevo León.