Muere conductor al estrellar su auto contra poste en Escobedo

Autoridades no descartan que el automovilista se haya quedado dormido o que presentara algún problema de salud mientras conducía

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre murió la mañana de este jueves luego de que el automóvil que conducía se estrellara contra un poste de concreto que sostiene líneas eléctricas, en el municipio de Escobedo.

El percance ocurrió sobre la calle Alberto Escamilla, en su cruce con Héctor Caballero, dentro de la colonia Andrés Caballero. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba de norte a sur cuando ocurrió el impacto.

La unidad involucrada es un Ford Ikon azul marino, con placas de Nuevo León, cuya parte delantera quedó severamente dañada. El conductor, de aproximadamente 50 años, quién no ha sido identificado al momento de las primeras diligencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Policías municipales y agentes ministeriales resguardaron el área para facilitar las investigaciones.

Entre las posibles líneas de investigación, las autoridades no descartan que el automovilista se haya quedado dormido o que presentara algún problema de salud mientras conducía. También buscan determinar por qué el vehículo terminó contra el poste sin aparentes señales de frenado previo.

La Fiscalía de Nuevo León quedó a cargo de las indagatorias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar la causa del fallecimiento.