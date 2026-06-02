Muere ciclista tras ser arrollado por transporte de personal

El accidente fue reportado la mañana de este lunes, en la colonia Sierra Morena, en Guadalupe, lo cual movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades

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Lo que parecía un trayecto cotidiano rumbo al trabajo terminó en tragedia para un joven ciclista de 19 años que perdió la vida tras ser arrollado por una unidad de transporte de personal, en calles del municipio de Guadalupe.

El accidente se registró alrededor de las 08:00 horas en el cruce de Sierra de Lampazos y Sierra del Mirador, en la colonia Sierra Morena.

La víctima fue identificada como Eduardo de Jesús López Castillo, de 19 años de edad, conocido entre familiares y amigos como “Lalito”, quien se dirigía a laborar a una tienda ferretera departamental cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con versiones de testigos, el joven circulaba en bicicleta sobre la acera cuando presuntamente encontró una llanta abandonada en su trayecto, lo que provocó que chocara contra el objeto y perdiera el control de la unidad.

Tras la caída, Eduardo habría salido hacia la carpeta asfáltica, momento en que fue golpeado por una unidad de transporte de personal, causando lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle auxilio, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El operador del camión fue identificado como Jesús López Quintanilla, quien fue retenido por elementos de Tránsito mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias para establecer la mecánica exacta del accidente y deslindar responsabilidades.