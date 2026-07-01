Muere ciclista tras ser arrollado en calles de Escobedo

De acuerdo con reportes, un automóvil que circulaba presuntamente a exceso de velocidad impactó por la parte trasera al ciclista, en la colonia Alianza Real

Un ciclista perdió la vida luego de ser arrollado por un automóvil la noche de este martes en calles de la colonia Alianza Real, en el municipio de General Escobedo.

El fatal accidente se registró en el cruce de las avenidas Antiguo Camino a San Miguel y Artículo 27, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Mazda color gris circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando impactó por la parte trasera al ciclista.

Tras el fuerte golpe, la víctima salió proyectada y cayó violentamente sobre el pavimento, sufriendo lesiones de gravedad.

Paramédicos que arribaron al sitio valoraron al ciclista; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada.

Vecinos del sector señalaron que en esa zona existe una marcada falta de iluminación, situación que presuntamente pudo haber influido en el accidente, ya que la visibilidad para automovilistas y peatones es limitada durante la noche.

El conductor del vehículo involucrado fue retenido por autoridades municipales mientras se esclarecen las circunstancias del percance.

La zona permaneció acordonada por varias horas, en espera de personal de la Fiscalía, que realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias e iniciar la investigación del caso.