Muere ciclista atropellado por conductor en Guadalupe

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, pero solo confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un ciclista perdió la vida en las primeras horas de este lunes tras ser atropellado en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas sobre la avenida Las Américas en su cruce con la avenida Miguel Alemán en la colonia America.

El hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta fue atropellado por un vehículo Dodge Stratus en color gris. El cuerpo quedó debajo del vehículo.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, pero solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificado.

En el lugar se encuentra cerrados los carriles de circulación en dirección de norte a sur para que extreme precauciones al circular por la zona.