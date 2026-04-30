Muere ciclista arrollado en carriles exprés de Morones Prieto

De acuerdo con los primeros informes, la víctima circulaba en bicicleta e invadía los carriles exprés de Morones Prieto.

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Un hombre de entre 45 y 50 años perdió la vida la noche de este martes luego de ser arrollado mientras se desplazaba en bicicleta por los carriles exprés de la avenida Morones Prieto, en Monterrey.

El accidente fue reportado a las 22:13 horas en el cruce con la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la colonia Independencia, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales hacia la zona.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima circulaba en bicicleta e invadía los carriles exprés de Morones Prieto cuando, presuntamente, Gonzalo Ramón Fernández, conductor de un Nissan March gris, no se percató de su presencia debido a la cercanía de un paso a desnivel, terminando por impactarlo.

Tras el fuerte golpe, el ciclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con lesiones de gravedad. Paramédicos del CRUM arribaron al sitio y, luego de una valoración, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Hasta el cierre del reporte no había sido identificada oficialmente.

De manera preliminar, trascendió que el fallecido presuntamente habitaba en el lecho del río Santa Catarina, ubicado a unos metros de donde ocurrió el percance.

El conductor del automóvil, Gonzalo Ramón Fernández, fue trasladado a un hospital privado para su valoración médica, mientras elementos de Tránsito de Monterrey permanecieron en el lugar resguardando la escena y desviando la circulación.

Personal de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey acudió para brindar apoyo durante las maniobras, en tanto agentes ministeriales y peritos iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad en el hecho.