Muere ciclista arrollado en carretera Santa Rosa en Apodaca

Debido al percance, dos carriles de la carretera Santa Rosa permanecieron parcialmente cerrados, provocando intensa carga vehicular en dirección hacia Apodaca.

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la tarde de este viernes luego de ser embestido por una camioneta mientras circulaba en bicicleta sobre la carretera Santa Rosa, en la colonia Mezquitales, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Rafael Torres, de 72 años de edad, quien viajaba a bordo de una bicicleta color rojo por el carril izquierdo de la transitada vía.

Presuntamente, en un momento dado el ciclista intentó cambiar de carril e invadió otro espacio de circulación, siendo impactado por una camioneta color azul.

Tras el fuerte choque, el cuerpo del hombre quedó tendido sobre el pavimento frente a la unidad involucrada, mientras que la bicicleta terminó varios metros adelante completamente derribada sobre el asfalto.

En la escena también quedaron esparcidas algunas pertenencias personales y una bolsa con diversos objetos o mercancía que aparentemente transportaba al momento del accidente.

Paramédicos arribaron rápidamente al lugar para brindar auxilio; sin embargo, confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas tras el impacto.

Elementos de Tránsito y personal de Servicios Periciales acordonaron la zona y comenzaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Debido al percance, dos carriles de la carretera Santa Rosa permanecieron parcialmente cerrados, provocando intensa carga vehicular en dirección hacia Apodaca.