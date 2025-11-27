Muere chofer tras choque entre tráileres en carretera de Marín

Cuando los rescatistas arribaron al sitio, confirmaron que uno de los choferes ya no presentaba signos de vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un chofer de tráiler perdió la vida durante la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un fuerte accidente entre unidades de carga sobre la carretera a Miguel Alemán, a la altura de la colonia La Loma, en el municipio de Marín.

El percance fue reportado alrededor de las 00:30 horas, cuando automovilistas alertaron a los cuerpos de emergencia sobre un choque frontal entre dos tráileres que circulaban por la zona. De acuerdo con testigos, uno de los operadores habría invadido el carril contrario, lo que provocó el impacto directo entre ambas unidades.

El golpe dejó severos daños en las cabinas de los vehículos y parte de la carga quedó esparcida sobre la vía. Cuando los rescatistas arribaron al sitio, confirmaron que uno de los choferes ya no presentaba signos de vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

La carretera fue cerrada parcialmente mientras autoridades ministeriales realizaban las primeras diligencias y se iniciaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.