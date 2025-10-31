Muere chofer de tráiler tras chocar con tren en Salinas Victoria

Por: Jared Villarreal 30 Octubre 2025, 16:56

El fallecido sería el conductor del tráiler, identificado como Pedro Ramírez González 60 años originario de Cuidad de México.

Un accidente ferroviario registrado en el entronque a Mamulique, sobre la carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria movilizó a cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, un tren impactó contra un trailer qué transportaba aceites minerales y lubricantes, dejando a una persona sin vida en el lugar. El fallecido sería el conductor del trailer, identificado como Pedro Ramírez González 60 años originario de Cuidad de México. Personal Protección Civil de Nuevo León acudió al sitio para brindar atención y apoyo en las labores de auxilio. En el sitio se descarta que haya más personas lesionadas. Se mantienen autoridades ministeriales y servicios periciales realizando labores en la zona del accidente.