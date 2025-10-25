Muere chofer de Ruta 220 Provileón tras discutir con pasajero

De momento no se ha confirmado si el fallecido perdió la vida por un infarto a causa del estrés generado por la discusión o si fue provocado por el agresor

Un chofer de camión falleció este viernes por la noche mientras realizaba su recorrido de rutina en la ruta 220 Provileón, esto luego de discutir con un pasajero a bordo de la unidad,

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad estaba discutiendo con uno de los pasajeros, quien presuntamente le reclamó por un supuesto cambio de ruta en la unidad.

Esto desencadenó una discusión entre ambos, la cual llegó hasta las manos. El momento fue captado por otros pasajeros, quienes pidieron a los dos terminar el conflicto, pues todos tenían asuntos por atender.

Sin embargo, en un momento se observa cómo el chofer empieza a perder el conocimiento mientras el pasajero le dice un par de cosas, entre ellas, "te lo dije", frase que fue captada por el celular de una de las pasajeras.

Al observar que el conductor presentaba complicaciones para respirar, varias pasajeras solicitaron ayuda, pues el hombre habría comenzado a convulsionar dentro de la unidad y en poco segundos perdió la vida.

De momento no se ha confirmado si el fallecido perdió la vida por un infarto a causa del estrés generado por la discusión o si fue provocado por el agresor, quien se observa en el video que está sujetando al conductor cerca del cuello y con mucha fuerza.

La unidad quedó detenida en el cruce de las avenidas Madero y Bernardo Reyes, cerca de un centro nocturno en el centro de Monterrey. La zona fue acordonada por las autoridades, quienes ya comenzaron con las investigaciones.

El presunto atacante fue identificado como Alfredo "N", de 45 años y fue detenido inmediatamente por las autoridades, acusado de homicidio, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Por el lado del conductor, pasajeros habituales de la ruta lo describen como una persona amable con todos y nada agresiva.