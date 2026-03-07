Muere bebé tras accidente vial en avenida de Cadereyta

Al sitio arribó personal de Protección Civil Municipal, pero confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Un bebé de entre tres y seis meses de nacido perdió la vida después de que se registró un accidente vial en Cadereyta.

El menor, que presentaba algunos problemas de respiración, viajaba en una camioneta pick-up de color rojo cuando chocó contra un vehículo color azul.

Los hechos se registraron la mañana de este viernes en la avenida Juárez, antes de llegar al sitio en donde se ubica una imagen de San Judas Tadeo.

La zona se encuentra resguardada por elementos de Tránsito Municipal a la espera de la llegada de peritos de la Fiscalía de NL para que realicen las diligencias correspondientes.

Presuntamente, el fallecimiento del bebé no estaría relacionado con el percance vial, sino con las complicaciones que ya presentaba para respirar.

Se desconoce si la camioneta en la que se desplazaba circulaba a exceso de velocidad para prestarle la atención médica necesaria.