Muere bebé de un año tras caer en tina con agua en García

Una bebé de apenas 1 año y 8 meses perdió la vida al caer en una tina con agua dentro de su domicilio, ubicado en el sector Residencial Las Brisas

La comunidad del municipio de García vive momentos de profundo dolor tras la trágica muerte de Sofía Isabela, una bebé de apenas 1 año y 8 meses, quien perdió la vida al caer accidentalmente en una tina con agua dentro de su domicilio, ubicado en el sector Residencial Las Brisas, en una casa de la Calle Dos, casi en la esquina con Calle 27, la noche del viernes.

Trascendió que la menor estaba bajo el cuidado de su padre, identificado como Fermín González, quien intentó reanimarla en vano.

Fue él quien, al notar la ausencia de Sofía Isabela, comenzó una búsqueda dentro de la vivienda. Poco después, encontró a la niña dentro de una tina con aproximadamente 20 litros de agua. De inmediato, la trasladó de urgencia a la Clínica 24 del IMSS; sin embargo, los médicos confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

Una fuente confirmó que ambos progenitores son originarios de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y que llevan cinco años radicando en García sin familiares en la región.

El suceso ha causado una fuerte conmoción entre vecinos, amigos y familiares, quienes lamentan profundamente la pérdida. A través de redes sociales locales, se han multiplicado los mensajes de apoyo a la familia.

Con la autopsia de la pequeña Sofía en proceso, la Agencia Estatal de Investigaciones indaga la versión del padre.

Con información de David Cázarez.