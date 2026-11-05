Muere bebé de un año atropellado por transporte escolar en Zuazua

La conductora fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades investigan las condiciones en las que prestaba el servicio

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La mañana de este miércoles terminó en tragedia para una familia, luego de que un niño perdiera la vida al ser atropellado por una camioneta de transporte escolar que acudió a su domicilio para recoger a uno de sus hermanos, en el municipio de General Zuazua.

El accidente ocurrió sobre la calle Andalucía, cerca de la avenida Santa Elena, en la colonia Valle de Santa Elena, sector San Fernando.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Ana Esthela, de 38 años, llegó al domicilio a bordo de una camioneta Ford tipo Van, con placas de Tamaulipas, para recoger a uno de los menores que trasladaba a la escuela.

Luego de que el estudiante abordó la unidad, la mujer reanudó la marcha sin percatarse de que el hermano pequeño había salido de la vivienda y se encontraba sobre la calle.

Fue entonces cuando la camioneta lo atropelló. Al escuchar lo sucedido, sus padres salieron de inmediato y encontraron al niño lesionado, por lo que lo cargaron y lo ingresaron a su casa mientras solicitaban ayuda.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes revisaron al pequeño, pero lamentablemente confirmaron que ya había fallecido.

La conductora fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público. Además, las autoridades investigan las condiciones en las que prestaba el servicio de transporte escolar, ya que presuntamente operaba sin autorización.

Ahora serán las autoridades ministeriales las encargadas de esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.