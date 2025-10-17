Muere bebé de 4 meses asfixiado con bolsa de plástico en Escobedo

Según información preliminar, la madre se encontraba en el baño y cuando salió vio al bebé con una bolsa de plástico en la cabeza.

Las autoridades policiacas investigan la muerte de un bebé de cuatro meses de nacido, en el municipio de Escobedo.

El pequeñito, identificado sólo como Gael, habría fallecido en circunstancias extrañas dentro de su casa en el Fraccionamiento San Marcos, en el mismo municipio.

Su cuerpo permanece en el interior de un conjunto de consultorios médicos, en la colonia Nueva Esperanza, hasta donde fue trasladado por la emergencia.

Trascendió que la mamá pidió ayuda al número de auxilio 911 y el menor fue llevado a la "Unidad Médica Camino Real”, en la colonia más próxima a la vivienda.

Al ser entrevistada por los policías, la mamá, identificada como Melisa, de 23 años de edad, dijo que ella se estaba bañando, en el interior de su casa, en la calle Escobedo 127 B en el sector Pioneros, y que al salir encontró al bebé con una bolsa en la cabeza, al parecer asfixiado.

Se informó que el bebé ya no tenía signos vitales cuando fue trasladado.

Los policías están interrogando a familiares en ese centro médico, ubicado en el cruce de las calles Agualeguas y Monterrey.

Afuera del nosocomio permanecen los abuelos paternos, que fueron avisados de la tragedia.

Aunque no fue confirmado, una de las líneas de investigación sería la de un presunto homicidio.