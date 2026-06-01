Muere automovilista tras perder el control en Morones Prieto

El automovilista habría perdido el control de la unidad al intentar una maniobra de rebase, saliendo de la circulación principal

Un hombre perdió la vida la mañana de este sábado tras sufrir un aparatoso accidente vial sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Santa Catarina.

El percance ocurrió a la altura de la calle Pico de Orizaba, donde el conductor de un automóvil, de aproximadamente 37 años de edad y aún sin identificar, circulaba en dirección de poniente a oriente.

Vehículo salió de la circulación y terminó dentro de un terreno

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista habría perdido el control de la unidad al intentar una maniobra de rebase, saliendo de la circulación principal y proyectándose hacia la lateral.

Tras el impacto, el vehículo chocó contra el muro de contención y posteriormente contra la barda de una construcción, para finalmente terminar dentro de un terreno contiguo.

Paramédicos y elementos de auxilio acudieron al sitio, sin embargo, el conductor ya no contaba con signos vitales.

Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Jaguares de Santa Catarina y policías municipales, quienes acordonaron la zona.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y proceder con el levantamiento de evidencias.