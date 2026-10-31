Muere automovilista dentro del Panteón Del Roble

Adulto mayor ingresó en su auto para visitar las tumbas de sus seres queridos; personas se percataron de su cuerpo desvanecido junto al volante

Un automovilista murió víctima de un infarto dentro del Panteón Del Roble, este mediodía en Monterrey.

El hombre, de entre 75 y 80 años de edad. ingresó en su auto al cementerio ubicado en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Gonzalitos, presumiblemente para visitar las tumbas de sus seres queridos.

Al parecer, el conductor se acababa de estacionar en zona cercana a la cripta que iba a visitar.

Cuando vieron el cuerpo desvanecido frente al volante, otros visitantes y empleados notificaron a las corporaciones de auxilio.

Elementos de la Policía Regia y representantes de la Fiscalía de Justicia arribaron al sitio.

En relación a la presencia de vehículos dentro del cementerio, se informó que cuando es temprano y hay espacio, se permite el

acceso en autos.