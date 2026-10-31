Muere automovilista dentro del Panteón Del Roble

Un automovilista murió víctima de un infarto dentro del Panteón Del Roble, este mediodía en Monterrey.
El hombre, de entre 75 y 80 años de edad. ingresó en su auto al cementerio ubicado en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Gonzalitos, presumiblemente para visitar las tumbas de sus seres queridos.
Al parecer, el conductor se acababa de estacionar en zona cercana a la cripta que iba a visitar.
Cuando vieron el cuerpo desvanecido frente al volante, otros visitantes y empleados notificaron a las corporaciones de auxilio.
Elementos de la Policía Regia y representantes de la Fiscalía de Justicia arribaron al sitio.
En relación a la presencia de vehículos dentro del cementerio, se informó que cuando es temprano y hay espacio, se permite el
acceso en autos.