Muere atropellado tras bajar de camioneta luego de chocar

El conductor fue embestido por un camión de la ruta 685 tras bajar de su camioneta para resguardarse del riesgo vial generado por el accidente

Lo que comenzó como un accidente vial terminó en tragedia cuando un hombre perdió la vida al ser atropellado por una unidad del transporte urbano, en el municipio de Escobedo.

El fatal percance se registró pasados los primeros minutos de este miércoles sobre la Carretera a Laredo y Avenida López Mateos, a la altura de la colonia Fernando Amilpa.

De acuerdo con información preliminar, la víctima viajaba en una camioneta y momentos antes habría participado en un choque de crucero con otro vehículo en ese sector.

Tras el impacto, el conductor descendió presuntamente para resguardarse del riesgo vial generado por el accidente; sin embargo, al intentar cruzar o desplazarse entre los carriles fue embestido por un camión de la ruta 685 Bosques de Nogalar que circulaba por la zona.

La fuerza del atropello le ocasionó lesiones mortales y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio arribaron paramédicos y corporaciones de auxilio, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Su identidad no había sido dada a conocer de manera oficial.

Versiones recabadas en el lugar señalaron que el operador del camión involucrado abandonó la unidad y escapó corriendo, mientras la escena era resguardada por elementos policiacos.

Las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente que cobró una vida en uno de los principales accesos viales del área metropolitana.