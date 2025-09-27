Muere atropellado hombre en Cadereyta; conductor huyó

Vecinos del sector llamaron a los cuerpos de auxilio. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre no logró sobrevivir a las graves lesiones.

Un hombre perdió la vida después de haber sido atropellado por un automovilista que huyó del lugar, en hechos ocurridos en el municipio de Cadereyta Jiménez.

El percance ocurrió al filo de las 22:00 horas en el cruce del camino a Pueblo Nuevo y la calle Soledad Herrera, donde un automovilista arrolló a la víctima y después escapó sin detenerse ni brindar ayuda.

Vecinos del sector llamaron a los cuerpos de auxilio y en pocos minutos arribaron paramédicos de Protección Civil municipal, quienes le dieron atención de emergencia y lo trasladaron al Hospital de Pemex. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre no logró sobrevivir a las graves lesiones.

El hombre fue identificado como José Luis Núñez Dávila, de aproximadamente 50 años, de acuerdo con el reporte, al momento del accidente vestía pantalón negro, camisa de rayas de manga larga, zapatos de trabajo y una gorra azul clara.

Autoridades de tránsito y seguridad iniciaron las investigaciones en el sitio, recabando evidencia y entrevistando testigos con el objetivo de localizar al responsable, cuya fuga ha generado molestia entre los habitantes de la zona.