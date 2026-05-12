Muere atropellado al cruzar Av. Fidel Velázquez en Monterrey

De acuerdo con testigos, el hombre intentó atravesar la transitada avenida a unos cuantos metros de un puente peatonal, sin utilizar la estructura.

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Fidel Velázquez, en el municipio de Monterrey, frente a la colonia Hogares Ferrocarrileros.

El accidente fue reportado durante la madrugada de este lunes 11 de mayo al filo de las 01:30 horas , a la altura de la calle Copán, donde automovilistas alertaron sobre una persona tirada sobre los carriles de circulación tras haber sido impactada por varios vehículos.

De acuerdo con testigos, el hombre, quien presuntamente se encontraba en situación de calle, intentó atravesar la transitada avenida a unos cuantos metros de un puente peatonal, sin utilizar la estructura.

Las versiones señalaron que inicialmente fue embestido por un Volkswagen Vento en color rojo, cuyo conductor detuvo su marcha varios metros más adelante tras el fuerte impacto. Sin embargo, posteriormente la víctima habría sido arrollada por al menos otros tres automóviles más, cuyos conductores presuntamente continuaron su camino.

El golpe fue de tal magnitud que el hombre murió prácticamente en el lugar, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica mientras otros automovilistas detenían la circulación para evitar otro percance.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio tras el reporte, pero únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de tránsito y personal investigador acordonaron el área mientras se realizaban las indagatorias correspondientes para establecer la mecánica exacta del accidente y tratar de identificar a los demás vehículos involucrados.