Muere atropellada por conductor alcoholizado en Santa Catarina

El accidente fue atendido por personal de la Cruz Roja y Protección Civil de Santa Catarina, mientras que agentes de la Fiscalía resguardaron el área

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Una mujer murió tras ser atropellada por un hombre que presumiblemente conducía en estado de ebriedad, en Santa Catarina.

La víctima se encontraba en el camellón central esperando cruzar la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la calle Hacienda los Portales.

El responsable, identificado como Miguel André, de 27 años, circulaba a exceso de velocidad en un Chevrolet Spark e invadió la división de sentidos de circulación, arrollando a la mujer.

Tanto el automóvil como la peatón terminaron a unos cinco metros de distancia, ya sobre la avenida.

Fue a las 8:00 de la mañana del domingo cuando se reportó el accidente, en la colonia Los Portales.

La víctima se trataba de Karla María Calvillo, de 40 años, quien perdió la vida en el sitio antes del arribo de las corporaciones de emergencia.

El conducto fue detenido por elementos de la Policía municipal para su investigación.

Trascendió que, al momento de brindársele los primeros auxilios, se logró percibir aliento alcohólico.

El accidente fue atendido por personal de la Cruz Roja y Protección Civil de Santa Catarina, mientras que agentes de la Fiscalía resguardaron el área para la indagatoria inicial.