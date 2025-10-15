Muere asfixiado niño de 6 años en vivienda de Escobedo

El menor jugaba escondidas con unos primos al momento en que presuntamente quedó atrapado en un bote con ropa donde fue hallado inconsciente

Un menor de seis años perdió la vida tras asfixiarse mientras jugaba en su domicilio. Los hechos se registraron el pasado domingo en una vivienda de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo. Según los primeros informes, el menor, identificado como Anderson, estaba jugando a las escondidas con unos primos, por lo cual habría decidido meterse en un bote con ropa que estaba en una de las habitaciones. El abuelo de Anderson, al notar su ausencia tras un tiempo considerable, comenzó a buscarlo y luego de varios minutos lo halló inconsciente por lo que decidieron trasladarlo a una clínica. Al llegar recibió los primeros auxilios, pero fue reportado sin vida.