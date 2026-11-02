Muere árbitro de presunto infarto en Escobedo

Un hombre de 60 años falleció presuntamente por un infarto en unas canchas de la colonia Paso Cucharas, en el municipio de Escobedo.

Cuando pitaba un partido de fútbol, un hombre de 60 años murió al presuntamente sufrir un infarto en unas canchas de la colonia Paso Cucharas, en Escobedo.

Trascendió que el árbitro comenzó a sentirse mal mientras se desarrollaba el juego y repentinamente se agachó dentro del campo.

Segundos después cayó al suelo ante la mirada de todos los jugadores y espectadores, quedando inmóvil y sin responder llamados.

Algunos de los testigos intentaron sin éxito reanimarlo mientras otros reportaban el incidente al 911.

El fallecimiento ocurrió minutos después de la 1:00 de la tarde en un campo ubicado entre las avenidas Raúl Salinas y Paso Cucharas.

Al sitio se desplegaron elementos de Protección Civil de Escobedo; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Fue identificado como Antonio, quien, de acuerdo con la información brindada por sus familiares a las autoridades, padecía hipertensión.

Las canchas fueron aseguradas por personal de la Policía de Escobedo y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para las indagatorias correspondientes.