Muere apuñalado tras riña por cervezas; agresor es detenido

El hecho violento se registró la madrugada del viernes en la colonia Balcones de Santa Catarina, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia

Un hombre murió tras ser apuñalado con un arma blanca en una riña registrada en un estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Balcones de Santa Catarina.

El incidente se registró al filo de las 00:10 horas de viernes en los cruces de la avenida Manuel Ordóñez y De Lorena cuando según testigos dos hombres se enfrentaban a golpes, uno de ellos se habría retirado del lugar para regresar y apuñalar en el abdomen en varias ocasiones.

Al sitio arribaron policías y paramédicos quienes tras valorar los signos vitales del hombre se indicó su fallecimiento.

Una fuente indicó que un hombre de 30 años habría sido detenido por policías de Santa Catarina, quien presuntamente sería un conocido de la victima, en un taller mecánico, el cual habría tomado la decisión de quitarle la vida a su compañero tras este negarse a pagar cervezas.

Fuentes indicaron que el occiso fue identificado como Ramiro Castillo, de 54 años.

Al lugar acudieron elementos de la policía de Santa Catarina, para acordonar el área y qué elementos de la Fiscalía realicen las diligencias correspondientes.