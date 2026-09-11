Muere albañil tras caerle una barda en Guadalupe

Al lugar arribaron cuerpos de auxilio, quienes intentaron socorrerlo, brindándole atención médica; sin embargo, ya no presentaba signos vitales

Lo que parecía una jornada normal de trabajo terminó en tragedia, luego de que una barda cayera sobre un trabajador en la colonia Libertad, en Guadalupe.

La víctima, un albañil que excavaba un pozo dentro de una vivienda ubicada en la calle Monterrey y Cerralvo, quien murió aplastado luego de que la barda se le viniera encima.

Al lugar arribaron cuerpos de auxilio, quienes intentaron socorrerlo, brindándole atención médica; sin embargo, no hubo nada que hacer, pues ya no presentaba signos vitales.

El trabajador fue identificado como Diego, de entre 50 y 55 años, quien era originario de Veracruz; la zona fue acordonada por policía municipal mientras que peritos realizaban el retiro del cuerpo.