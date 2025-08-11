Muere ahogado en la presa Mamulique en Salinas Victoria

Protección Civil de Salinas Victoria rescataron el cuerpo sin vida del joven, quien presuntamente ingirió bebidas embriagantes antes de meterse al agua

Un joven de 20 años de edad murió ahogado la tarde de ayer domingo tras meterse a nadar en una zona prohibida de la Presa Mamulique en Salinas Victoria.

Elementos de Protección Civil de Salinas Victoria rescataron el cuerpo sin vida del joven, quien presuntamente ingirió bebidas embriagantes antes de meterse al agua.

Los hechos ocurrieron cuando, según testigos, el joven se aventó un clavado y nadó hacia un extremo de profundidad.

Trascendió que el joven ya no pudo alcanzar la orilla, por lo que repentinamente se hundió, perdiendo la vida minutos después.

En el lugar estaban los amigos del joven con los que acudió a pasar la tarde del domingo.





El área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad Salinas Victoria.

Por su parte, Protección Civil de Salinas Victoria pidió a los visitantes de la Presa Mamulique hacer caso a las recomendaciones para evitar este tipo de tragedias.