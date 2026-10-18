Muere adulto mayor tras ser atropellado mientras iba en bici

El accidente ocurrió cerca de la carretera nacional, a la altura del kilómetro 142, en dirección del carril hacia Ciudad Victoria

Un hombre de entre 70 y 80 años perdió la vida durante la mañana de este sábado luego de ser arrollado mientras se desplazaba en su bicicleta en el municipio de Linares.

El accidente ocurrió cerca de la carretera nacional, a la altura del kilómetro 142 en dirección del carril de Ciudad Victoria, hasta donde llegaron los cuerpos de emergencia para confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

También arribaron bomberos municipales para acordonar el área donde pasó el trágico accidente en espera de los elementos periciales y del servicio médico forense.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciclista, que aún no ha sido identificado, era proveniente de una de las comunidades cercanas a la zona del accidente y fue alcanzado por un vehículo particular que terminó golpeando su unidad de dos ruedas.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para el parte informativo; hasta el momento se desconoce el paradero del conductor involucrado.