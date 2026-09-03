Muere adulto mayor tras presunta caída en río de Allende

Al llegar, autoridades localizaron a quien fue identificado como Pedro Reyes, de 70 años, quien ya no presentaba signos vitales

Autoridades investigan la muerte de un adulto mayor, quien fue localizado sin signos de vida a un costado del río.

De acuerdo a una fuente policiaca, señaló que se trata de un hombre de 70 años, quien perdió la vida presuntamente tras sufrir una caída a un costado del río, en la comunidad de Paso Hondo.

Localizan al adulto mayor sin signos vitales

La movilización se registró luego del reporte de una persona sin vida.

Al llegar, autoridades localizaron a quien fue identificado como Pedro Reyes, de 70 años, quien ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, una fuente policiaca dijo que el adulto mayor se encontraba en el lugar cuando resbaló y se golpeó fuertemente la cabeza, lesión que según le habría provocado la muerte de manera instantánea.

Autoridades realizan las diligencias correspondientes

El área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Allende, en espera de Servicios Periciales y agentes ministeriales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo