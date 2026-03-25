Muere adulto mayor por presunta intoxicación de gas en Monterrey

Al entrar al domicilio, los allegados se percataron de que el hombre no reaccionaba a estímulos, por lo que de inmediato llamaron a los cuerpos de emergencia

Un adulto mayor perdió la vida luego de presuntamente sufrir una intoxicación por gas al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Monterrey, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad durante la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, se encontraba solo en su vivienda localizada en la colonia Luis Echeverría, específicamente sobre la calle Manuel Ávila Camacho, en su cruce con la calle Aarón Sáenz.

Fueron familiares quienes arribaron al inmueble tras intentar comunicarse con él sin obtener respuesta, por lo que decidieron ingresar para verificar su estado de salud.

Al entrar al domicilio, los allegados se percataron de que el adulto mayor se encontraba inconsciente y no reaccionaba a estímulos, por lo que de inmediato realizaron el llamado a los cuerpos de emergencia a través del número de auxilio.

Minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras una valoración inicial confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, elementos de la Policía de Monterrey procedieron a acordonar el área para resguardar la escena, mientras se notificaba a las autoridades ministeriales correspondientes.

Posteriormente, al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como personal de servicios periciales, quienes comenzaron con las diligencias de campo para recabar indicios y determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que todo apunta a que la causa de muerte podría estar relacionada con una intoxicación por gas al interior del domicilio; no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada de forma oficial, ya que las investigaciones continúan abiertas y se mantienen en curso las pesquisas correspondientes.

Finalmente, se esperaba el arribo del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley.

Será el resultado de estos estudios el que permita esclarecer con precisión las causas del deceso.