Muere adulto mayor en una camioneta en estacionamiento en Apodaca

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a presentar problemas de salud, por lo que sus familiares solicitaron auxilio de inmediato

Un hombre de la tercera edad falleció al interior de una camioneta cuando se encontraba en el estacionamiento de la Unidad Deportiva La Noria, en la colonia Campestre, en el municipio de Apodaca.

El hecho se registró sobre la avenida Héctor Caballero y Salvador Chávez, donde el adulto mayor viajaba a bordo de una camioneta negra con placas del estado de Tamaulipas, acompañado de familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a presentar problemas de salud, por lo que sus familiares solicitaron auxilio de inmediato. Sin embargo, a la llegada de las corporaciones de emergencia, ya nada pudieron hacer por salvarle la vida.

El hombre no ha sido identificado oficialmente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.