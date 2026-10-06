Muere adulto mayor en incendio de vivienda en Apodaca

Serán las investigaciones las que permitan establecer las causas del incendio y las circunstancias en las que ocurrió la muerte del adulto mayor.

Un hombre de 85 años, quien se encontraba postrado en cama, murió durante un incendio registrado en su domicilio de la colonia Balcones de Santa Rosa, en Apodaca.

La víctima fue identificada como Bartolomé Herrera Rodarte, quien se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda ubicada sobre la calle Aconcagua, en su cruce con Cook.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio fue reportado alrededor de las 7:45 horas de este lunes, luego de que una familiar del adulto mayor escuchara un ruido proveniente de la habitación donde se encontraba su padre.

Posteriormente, la mujer percibió olor a humo y acudió al cuarto acompañada de sus hijos. Al ingresar, observaron una densa columna de humo negro y las llamas, aparentemente provenientes de un contacto eléctrico donde se encontraba conectado un abanico de pedestal.

Familiares y vecinos intentaron controlar el fuego por sus propios medios, pero al no conseguirlo solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio a través del 911.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio y realizaron las labores para controlar y sofocar el incendio. Sin embargo, al ingresar a la habitación localizaron al adulto mayor sin vida.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras agentes investigadores y peritos realizan las diligencias correspondientes para establecer con precisión las causas del incendio y las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, la principal línea apunta a una posible falla en la instalación eléctrica, aunque serán los peritajes los que determinen el origen del fuego.