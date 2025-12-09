Muere adulto mayor arrollado en la Carretera Nacional

Según el reporte preliminar, el conductor que impactó al hombre viajaba en una camioneta y se dio a la fuga tras el accidente

Un adulto mayor murió atropellado al intentar cruzar la Carretera Nacional en el municipio de Santiago.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor que impactó al hombre viajaba en una camioneta y se dio a la fuga tras el accidente.

El cuerpo quedó tendido sobre los carriles centrales en el sentido de la circulación de norte a sur.

Colateralmente, al intentar esquivar a la víctima mortal, cuatro vehículos particulares protagonizaron una carambola que no dejó personas lesionadas.

Aunque no se confirmó su identidad en el sitio, se dijo que el hombre tendría aproximadamente 60 años de edad y que era de complexión robusta.

A causa del impacto y por el arrastre, la parte inferior del cuerpo quedó desecha, y las características físicas del rostro no se lograban apreciar bien.

Fue a la altura del kilómetro 260, en la comunidad de Las Palmas, donde se reportó el percance a las 6:59 de la tarde.

Como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía de Santiago, quienes fueron socorridos también por personal de Tránsito de Monterrey.

El fallecimiento fue confirmado por rescatistas de la Cruz Roja Mexicana que arribaron para prestar los primeros auxilios, pero encontraron que el hombre no contaba ya con signos vitales.

Con la huida del conductor responsable del atropello, autoridades de ambos municipios implementaron un operativo para ubicar a la unidad.

Como parte de las acciones, se solicitó la grabación de una cámara del C4 instalada arriba de un poste justo donde ocurrió el accidente.