Muere adulto mayor afuera de la estación San Bernabé del Metro

Testigos señalaron que el hombre permanecía inmóvil y que incluso algunas personas que se encontraban cerca decidieron cubrir el cuerpo

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida durante la noche del martes en el exterior de la estación San Bernabé del Metro, en el sector de la colonia Valle de Santa Lucía, al norte de Monterrey.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:30 horas, luego de que ciudadanos alertaran sobre una persona tirada sobre el piso, debajo de la estructura del viaducto del Metro, en el cruce de las avenidas Aztlán y Licenciado Julio Camelo.

Testigos señalaron que el hombre permanecía inmóvil y que incluso algunas personas que se encontraban cerca decidieron cubrir el cuerpo mientras llegaban las autoridades.

Elementos de Protección Civil de Metrorrey acudieron al sitio para revisar al adulto mayor, sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, trascendió que el fallecimiento habría sido por causas naturales.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán oficialmente las causas del deceso e identidad del hombre.

Elementos de Fuerza Civil resguardaron y delimitaron la zona mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes.