Muere adolescente en choque de camioneta manejada por otro menor

El exceso de velocidad, la falta de pericia al volante y el pavimento mojado se habrían conjugado para el accidente protagonizado por un joven de 14 años

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Un adolescente de 16 años murió cuando se estrelló la camioneta en la que viajaba como copiloto, y que era conducida por otro menor de edad, en Apodaca.

El accidente ocurrió sobre la avenida Isidoro Sepúlveda, a la altura de la colonia Hacienda Santa Fe, minutos después de las 6:30 de la tarde del sábado.

La unidad, una Ford pickup F-150, era tripulada por tres jóvenes que, según trascendió, estaban festejando un cumpleaños.

El conductor, de 14 años, iba a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado por la lluvia y, ante la falta de pericia al volante, perdió el control.

Invadió el camellón central, derribó una palmera y, posteriormente, se estrelló contra una luminaria antes de quedar con el frente de la camioneta viendo al sentido contrario en el que viajaban.

Tanto él, como un joven que iba en medio, resultaron con golpes menores que no ameritaron atención médica.

Sin embargo, el menor sentado en el lugar del copiloto perdió la vida en el sitio momentos después del percance.

Aunque de forma extraoficial se dijo que los tres ingirieron bebidas alcohólicas durante el festejo, la información no fue confirmada en la zona.

El joven conductor fue retenido por elementos de la Policía de Apodaca como parte de las indagatorias.

Al sitio arribó además personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para tomar parte del accidente y levantar el cuerpo.