Muere abuelito mientras esperaba cobrar su pensión en Monterrey

Un hombre de la tercera edad perdió la vida presuntamente por causas naturales mientras se encontraba en espera de cobrar su pensión en una sucursal del Banco del Bienestar, ubicada en la colonia San Bernabé cuarto sector, en la zona norte del municipio de Monterrey.

El hecho se registró durante la mañana en el cruce de las calles Ajonjolí y Calle de la Huerta, donde el adulto mayor, de entre 65 y 70 años de edad, hacía fila junto con otras personas para poder llegar a las cajas y recibir el pago correspondiente a su pensión.

De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba aparentemente en condiciones normales; sin embargo, de un momento a otro se desvaneció y cayó al suelo, quedando tendido frente a otros usuarios del banco. La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el sitio.

Personal que labora en la institución bancaria actuó de inmediato para tratar de auxiliarlo y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Asimismo, una vecina del sector, quien presuntamente cuenta con conocimientos en el área de la salud, intentó brindarle los primeros auxilios, sin que fuera posible reanimarlo.

Minutos más tarde arribaron paramédicos, quienes tras valorarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta ese momento, la víctima no había sido identificada de manera oficial, aunque al lugar acudieron posteriormente algunos de sus familiares.

Tras el reporte, elementos de Fuerza Civil acordonaron la zona para resguardar el área, en espera del arribo de agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría sido consecuencia de un infarto.

El sitio permaneció acordonado mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y se determinan oficialmente las causas de la muerte.