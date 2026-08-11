Muere abuelito de Allende que fue reportado como desaparecido

El abuelito que fue reportado como desaparecido en Allende y fue trasladado deshidratado a la clínica del seguro social, murió el día de hoy.
Don Francisco Márquez de 91 años de edad fue reportado como desaparecido en Allende y su familia lo habrían localizado en la Colmena, el miércoles 5 de agosto entre un área de monte, de ahí lo trasladaron a la clínica del seguro social porque estaba deshidratado.
Karina Márquez nieta de Francisco Márquez habría señalado sobre labores de la intensa búsqueda que realizaron para encontrarlo y fue su hijo quien logró ubicarlo.
Hoy habrían dado a conocer que falleció luego de estar internado en la clínica del seguro social en Allende.