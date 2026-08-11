Muere abuelito de Allende que fue reportado como desaparecido

Don Francisco Márquez, de 91 años, murió tras ser localizado deshidratado en una zona de monte de Allende, luego de ser reportado como desaparecido.

El abuelito que fue reportado como desaparecido en Allende y fue trasladado deshidratado a la clínica del seguro social, murió el día de hoy.

Don Francisco Márquez de 91 años de edad fue reportado como desaparecido en Allende y su familia lo habrían localizado en la Colmena, el miércoles 5 de agosto entre un área de monte, de ahí lo trasladaron a la clínica del seguro social porque estaba deshidratado.

Karina Márquez nieta de Francisco Márquez habría señalado sobre labores de la intensa búsqueda que realizaron para encontrarlo y fue su hijo quien logró ubicarlo.

Hoy habrían dado a conocer que falleció luego de estar internado en la clínica del seguro social en Allende.