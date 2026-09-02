Muerde víbora de cascabel a menor de 11 años en García

El menor fue ingresado al Hospital Universitario, donde recibiría el tratamiento correspondiente para contrarrestar los efectos del veneno

Un menor de 11 años fue mordido por una víbora de cascabel en la colonia Encinos, en el municipio de García, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Universitario de Monterrey para recibir atención médica y el antídoto contra el veneno del reptil.

Ante la emergencia, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó a los automovilistas sobre el traslado y pidió facilitar el paso a la ambulancia que llevaba al menor.

A través de un mensaje, el edil explicó que la unidad de emergencia se dirigía a toda velocidad hacia el Hospital Universitario y era escoltada por una unidad de Movilidad para agilizar el recorrido.

“Un jovencito fue mordido por una víbora de cascabel y está siendo trasladado al Hospital Universitario. La ambulancia de la ciudad va custodiada por una unidad de Movilidad para abrirle paso durante el trayecto”.

Guerra Cavazos también hizo un llamado a los conductores que circulaban por las avenidas Lincoln y Paseo de los Leones para que cedieran el paso a la ambulancia y permitieran que el menor recibiera atención médica lo antes posible.

“A todos los vecinos que en este momento circulan por las avenidas Lincoln y Paseo de los Leones, les pido su apoyo para que seamos solidarios con las ambulancias de la ciudad, que van a toda prisa para que este jovencito llegue a tiempo al Hospital Universitario y pueda recibir el antídoto que combatirá el veneno de esta víbora de cascabel”.

El menor, vecino de la colonia Encinos, fue ingresado al Hospital Universitario, donde recibiría el tratamiento correspondiente para contrarrestar los efectos del veneno.

Hasta el momento, se informó que el niño se encuentra bien y bajo atención médica, mientras los especialistas dan seguimiento a su evolución tras la mordedura.