Movimiento Ciudadano va por área jurídica del Congreso Estatal

Carlos de la Fuente señaló que si MC quiere la presidencia, se la dará, pero siguen sin tener la mayoría para lograr cambios en el Congreso

Tras lograr Movimiento Ciudadano la mayoría en el Congreso del Estado, Sandra Pámanes adelantó que no solo tomarán la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) sino también buscarán el control del área jurídica.

La coordinadora de la bancada emecista señaló en entrevista que tienen interés sobre el Centro de Estudios Legislativo, la Dirección Jurídica y la Oficialía Mayor.

“Nos interesa muchísimo el Centro de Estudios Legislativos, la Dirección Jurídica y por supuesto la Oficialía Mayor del Congreso. En ellos se concentra todo el trabajo legislativo y por eso tenemos el rezago de más de 2 mil expedientes”, aseguró. “La Dirección Jurídica se ha utilizado en un espacio en el que solo existe la confrontación y la serie de recursos que se interponen no son de índole legislativo sino más bien de lucha poder entre este Poder y el Poder Legislativo”.

Durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso, se recibió el documento en el que la legisladora Berenice Martínez informó su intención de integrarse a la bancada de Movimiento Ciudadano.

En ese mismo apartado Pámanes solicitó que el asunto se turnara a la Cocri en carácter de urgente.

“Solicitamos a la presidencia de la Cocri a Carlos de la Fuente y a la presidenta de la Mesa Directiva para que se haga toda la reconfiguración de todo lo que es la Cocri y además de eso los espacios en pleno y los turnos en el uso de palabra en los asuntos generales”, explicó la legisladora. “Nosotros esperamos que no haya más trampas ni tampoco que saquen de la manga algún otro movimiento, que sea reconocida nuestra fuerza en este Congreso y como tal nos den la responsabilidad”.

PAN asegura que mantiene los votos para frenar cambios en el Congreso

Por separado, Carlos de la Fuente, líder de la fracción panista señaló que si MC quiere la presidencia se la dará, pero siguen sin tener la mayoría para lograr cambios en el Congreso.