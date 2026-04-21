Movilizan disparos contra autoridades en colonia Santa Magdalena

Detonaciones en la colonia de Santa Catarina movilizaron a las autoridades, quienes hallaron casquillos. No hubo heridos ni daños reportados hasta el momento

Una serie de detonaciones de arma de fuego movilizó a corporaciones de seguridad la noche de este lunes 20 de abril en la colonia Santa Magdalena, en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:30 horas en el cruce de las calles Palermo y Calpulli, donde vecinos alertaron haber escuchado al menos seis disparos, lo que generó una rápida movilización policiaca en la zona.

Elementos de la Policía de Proximidad arribaron al sitio y, tras una inspección inicial, no localizaron personas lesionadas. Sin embargo, en el lugar fueron encontrados casquillos percutidos.

Posteriormente, acudieron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con versiones preliminares, las detonaciones habrían sido dirigidas hacia un callejón cercano, sin que se reportaran daños visibles en viviendas o fachadas del sector.