Movilizan detonaciones de arma de fuego en la colonia Industrial

Presuntos agresores a bordo de una bicicleta realizaron múltiples disparos contra un domicilia, para posteriormente escapar del lugar.

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Una serie de detonaciones de arma de fuego provocó la movilización de corporaciones policiacas este miércoles 29 de abril, luego de que presuntos agresores a bordo de una bicicleta dispararan contra un domicilio en la colonia Industrial, en Monterrey.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:50 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Lima número 2407, donde vecinos alertaron sobre múltiples disparos realizados frente al inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, presuntamente una mujer y un hombre que se desplazaban en una bicicleta arribaron al sitio y accionaron un arma de fuego en dirección a la propiedad, para posteriormente escapar del lugar.

Al arribo de elementos de la Policía de Monterrey, se realizó una inspección en el área, localizando cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros como indicios para la investigación.

Durante la revisión, autoridades señalaron que no fueron localizados daños en viviendas cercanas ni se reportaron personas lesionadas.

La zona quedó resguardada mientras agentes ministeriales continuaron con las indagatorias para establecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.